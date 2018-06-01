Белорусские книги представлены на московском книжном фестивале "Красная площадь"

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги представлены на четвертом Московском книжном фестивале "Красная площадь", который проходит с 31 мая по 3 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации Беларуси.

На национальном стенде представлены новинки отечественного книгоиздания, в том числе посвященные знаковой для страны дате - 500-летию белорусского книгопечатания. Также экспонируются издания к 135-летию со дня рождения классиков белорусской литературы Янки Купалы и Якуба Коласа, к 950-летию города Минска. В этом году на московском фестивале ОАО "Белкнига" представляет крупнейший книжный магазин столицы - "Дом книги "Светоч".

Книги белорусских издателей вызывают большой интерес у посетителей форума.

Во время фестиваля "Красная площадь" состоятся литературные встречи, презентации книг, автограф-сессии. Это ежегодный фестиваль, который объединяет современных авторов и издателей.-0-