Белорусские народные сказки на китайском языке хотят издать в КНР

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книгоиздатели наладили взаимовыгодные контакты с коллегами и специалистами издательско-полиграфической сферы на Пекинской международной книжной выставке, которая проходит в столице Китая с 22 по 27 августа, сообщает БЕЛТА.

Во второй день форума члены белорусской делегации кроме работы на национальном стенде провели плодотворные встречи.

В Пекинском университете иностранных языков состоялся форум книгоиздателей Центральной и Восточной Европы, которые создали ассоциацию "Шестнадцать плюс один", то есть шестнадцать европейских стран и Китай. Ее главная миссия - запечатлевать достижения человеческой цивилизации, соединять культуры народов мира. Представители Беларуси и России участвовали в этом мероприятии в качестве наблюдателей, чтобы в перспективе стать полноправными членами ассоциации.

По итогам встречи в издательстве университета FLTRP директор издательства "Мастацкая лiтаратура" Алесь Бадак подписал договор о выпуске серии книг "Концептуальные вопросы китайской культуры". В свою очередь коллеги из КНР заинтересовались возможностью издания белорусских народных сказок на китайском языке.

Директору издательства "Народная асвета" Виктории Калистратовой партнеры из КНР предложили рассмотреть контрольные экземпляры учебных пособий на китайском языке для детей дошкольного возраста и студентам высших учебных заведений с возможностью безвозмездной передачи авторских прав на них и издание этих пособий в Беларуси. От китайских коллег поступил запрос на подготовку и издание учебных пособий по белорусскому языку для студентов Пекинского университета. Эти вопросы в рабочем порядке будут прорабатываться с Министерством образования Беларуси.

Рассматривался вопрос о подготовке с издательством "Белорусская энциклопедия" белорусско-китайского и китайско-белорусского словаря, а также китайских разговорников. В соответствие с глобальной стратегической программой КНР "Один пояс, один путь" в Китае уделяют большое внимание изучению специфики экономических процессов с учетом национальных и культурологических особенностей ключевых стран проекта, в том числе Беларуси. Поэтому директор "Белорусской энциклопедии" Владимир Андриевич и директор Центра языкового обслуживания стран, входящих в проект "Один пояс, один путь", Пэн Донлин договорились о планах подготовки и издания на китайском языке книг по истории Беларуси, культуры, о традициях, обычаях и самобытности народов, которые проживают на белорусской земле.

Заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский и генеральный директор ОАО "Белкнига" Александр Вашкевич встретились с топ-менеджерами компании HUAWEI. Обсуждались технологические возможности компании по совершенствованию деятельности и модернизации книготорговой сети "Белкнига" с учетом SEO-возможностей компании. Соответствующее предложение планируется выработать совместно с ОАО "Белкнига" и представительством HUAWEI в Беларуси.-0-

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