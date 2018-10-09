Белорусский фильм "Хрусталь" вошел в лонг-лист премии "Оскар"

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм режиссера Дарьи Жук "Хрусталь" вошел в лонг-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Такая информация размещена на сайте американской киноакадемии кинематографических искусств и наук, сообщает БЕЛТА.

Всего фильмы в этой категории представили 87 стран. В их числе Армения, которая выдвинула на соискание "Оскара" драму о землетрясении "Спитак" режиссера Александра Котта. В лонг-лист включен казахстанский фильм "Айка" Сергея Дворцевого о судьбе женщины-эмигрантки, вынужденной оставить в роддоме ребенка. Среди претендентов также российская лента "Собибор" Константина Хабенского, посвященная восстанию в нацистском лагере смерти.

Шорт-лист претендентов будет объявлен 22 января 2019 года, а 24 февраля в Голливуде состоится 91-я церемония вручения "Оскара".

Действие белорусского фильма "Хрусталь" разворачивается в 1996 году, история навеяна юностью самой Дарьи Жук. Девушка-диджей, которая живет в Минске, мечтает переехать в Чикаго, чтобы стать профессионалом. При оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести неделю в маленьком заводском городке, жители которого далеки от нонконформистского свободного духа.

Съемки фильма проходили в Беларуси. В его создании принимали участие кинокомпания "Демарш-фильм", Национальная киностудия "Беларусьфильм", компании Unfound Content, Fusion Features, Vice Films (США), а также немецкие и российские продюсеры. Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах. В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. В сентябре картина получила Гран-при международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival. В Беларуси картина вышла в прокат 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет уехала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм "Настоящая американка", принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2015".-0-