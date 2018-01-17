Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" примет участие в фестивале русского кино в Испании

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина для семейного просмотра "Тум-Паби-Дум" режиссера Вячеслава Никифорова примет участие в Международном фестивале русского кино MIRFF-2018 в Испании, сообщили корреспонденту БЕЛТА на Национальной киностудии "Беларусьфильм".

Ежегодно фестиваль представляет вниманию европейских зрителей лучшие новейшие русскоязычные фильмы в самых разных жанрах: современные и исторические драмы, приключенческие картины, основанные на реальных событиях, семейные и психологические драмы, комедии. За время проведения фестиваля, в нем участвовали картины не только из России, но и из Армении, Грузии, Узбекистана, Украины. Белорусский фильм приедет на фестиваль впервые.

Фильмы MIRFF-2018: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Салют 7" Клима Шипенко, "Матильда" Алексея Учителя, "Про любовь - только для взрослых" Анны Меликян, "Мешок без дна" Рустама Хамдамова, "Блокбастер" Романа Волобуева, "Жги" Кирилла Плетнева, "Жизнь впереди" Карена Оганесяна, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова.

Международный фестиваль русского кино MIRFF пройдет уже в шестой раз в Марбелье с 5 по 10 марта.-0-