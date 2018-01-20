Библиотеке Конгресса США подарено факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины"

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В библиотеке Конгресса США состоялась церемония передачи в дар факсимильного издания "Книжное наследие Франциска Скорины". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В ведомстве уточнили, что в этот раз были переданы тома с 12-го по 21-й. Первые же 11 томов подарили в августе 2016 года.

Издание было передано библиотеке временным поверенным в делах Беларуси в США Павлом Шидловским от имени директора Национальной библиотеки Беларуси Романа Мотульского. В мероприятии приняли участие сотрудники библиотеки Конгресса и представители белорусской диаспоры.

Павел Шидловский в своем выступлении отметил вклад Франциска Скорины в развитие мирового книгопечатания, сообщил об успешном завершении общенационального проекта по факсимильному воспроизведению его книжного наследия.

Директор европейского отдела библиотеки Конгресса Грант Харрис, принявший от имени библиотеки издание, высказал признательность белорусской стороне и отметил проделанную работу по распространению информации об истории книгопечатания. По случаю мероприятия белорусским представителям предоставлена возможность ознакомиться с редкими изданиями, посвященными Франциску Скорине, а также 400- и 450-летию восточноевропейского книгопечатания.-0-