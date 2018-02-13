Билет в Национальный исторический музей можно получить взамен на книгу

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальный исторический музей Беларуси можно получить билет взамен на книгу с 14 по 28 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в музее.

В ближайшие две недели познакомиться с экспозицией можно бесплатно при условии, что посетитель оставит книгу на музейном буккроссинге. Это должно быть издание, увидевшее свет после 2000 года, не журнал. Других ограничений нет: ни по жанрам, ни по языкам, ни по объему страниц и адресату.

Как пояснили в музее, 14 февраля не только День святого Валентина - праздник всех влюбленных, а еще и Международный день дарения книг. Таким образом организаторы хотят привлечь внимание к теме популяризации чтения.

Площадка буккросинга в Национальном историческом музее Беларуси существует более трех лет. Действует она довольно активно, обновление происходит еженедельно. За это время сформировалось ядро участников буккросинга: около 50 человек - уже постоянные читатели. Но немалое число людей приносят книги от случая к случаю. Большим спросом пользуются самоучители языков, курсовые работы, художественная, детская литература.

Это бесплатная площадка, как и еще одна в музее - пространство "Галерея", где экспонируются работы современных белорусских художников. Сегодня здесь можно познакомиться с инсталляциями и живописью Анастасии Балыш. -0-