Бюст Янки Купалы планируется установить в болгарском городе Плиска

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бюст народного поэта Беларуси Янки Купалы планируется открыть в 2019 году в Музее кириллицы в древней столице Болгарии городе Плиска. Информация об этом размещена в официальном твиттер-аккаунте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Договоренности о проработке возможности установления бюста песняра посол Беларуси в Болгарии Александр Лукашевич и директор литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович достигли с Кареном Алексаняном, который является основателем Музея кириллицы. Его экспозиция посвящена народам и авторам, которые используют в своей жизни и творчестве кириллический алфавит. Это место, которое поражает непередаваемой атмосферой, потрясающей исторической экспозицией и спокойным благородством замысла.-0-
Фото твиттер-аккаунта МИД Беларуси
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