Более 100 масштабных фигур из кубиков представит выставка "Искусство лего" в Минске

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 масштабных фигур из миллионов кубиков представит выставка "The Art of the Brick. Искусство лего", которая впервые пройдет в Минске, сообщили БЕЛТА организаторы.

Всемирно известная выставка, покорившая сердца миллионов в США, Франции, Австралии, Италии, Германии и других странах, откроется 1 марта в ТРЦ Galleria Minsk.

"The Art of the Brick. Искусство лего" - уникальная возможность попасть в захватывающий мир, созданный из легендарных кубиков. На выставке, занимающей около 1,5 тыс. кв.м, будет представлено более 100 масштабных произведений искусства, среди которых - всемирно известные статуи и портреты знаменитых людей. Выставка состоит из нескольких тематических залов, таких как "Мастерская художника", "Мировая культура", "Эмоции и состояния" и др. Кроме того, будут организованы игровая и развлекательная зоны для посетителей разных возрастов.

Автор выставки - Натан Савайя (Nathan Sawaya), известный американский художник из Нью-Йорка. Его выставки проходили в лучших музеях и галереях мира, в том числе Time Warner Centre в Нью-Йорке, Art and Culture Centre в Голливуде, Spot Gallery в Париже. Он первым превратил лего из игрушки в арт-объект. Глубокий смысл, эмоциональная и нравственная позиция художника, отраженная в его произведениях, будут понятны и интересны любому посетителю. Кубик лего - это мостик, соединяющий великое искусство и поп-культуру, создающий новые формы восприятия искусства.

"Мне очень нравится простота кубиков: правильные углы, прямые линии, четкий контур. И как со многими вещами в жизни, здесь все зависит от точки зрения и найденного ракурса. Вблизи кубики кажутся понятными и одинаковыми, однако стоит посмотреть издалека - и прямые углы превращаются в изгибы, а кубики - в полноценные фигуры", - объясняет автор.

Как и многие дети, художник с детства играл в лего, но, в отличие от большинства, никогда не переставал создавать новые миры из элементов конструктора.

"Я начал этим заниматься, чтобы избавиться от стресса, с которым постоянно сталкивался, работая юристом на Манхэттене. Я строил скульптуры из детских игрушек, в том числе сделал автопортрет из кубиков. "Лего" - это целый мир, неповторимый и сложный", - считает Натан.

"The Art of the Brick. Искусство лего" входит в десятку успешных и зрелищных выставок года по версии канала CNN.

Организаторы выставки в Беларуси - ООО "Берин Арт Менеджмент" совместно с Silver Screen Cinemas при поддержке Мингорисполкома, Министерства культуры Беларуси и Министерства образования Беларуси. -0-