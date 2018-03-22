22 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 20 заявок на конкурс молодых исполнителей поступило в дирекцию "Славянского базара". Об этом сообщил сегодня на брифинге генеральный директор Центра культуры "Витебск" - директор фестиваля Александр Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Сидоренко, в настоящее время в дирекцию фестиваля поступило более 20 заявок на Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" и столько же на детский конкурс. "Но это еще не все: есть предварительные заявки по телефону, другим видам связи, по которым мы ждем поступления материалов. Уже очевидно, что количество желающих будет намного больше, чем мы можем принять по условиям конкурса", - констатировал директор форума.

География стран участников, которые желают побороться за главную награду белорусского фестиваля, постоянно расширяется. "В этом году даже представитель Гвинеи будет принимать участие, если пройдет предварительный отбор экспертной группой дирекции фестиваля", - отметил Александр Сидоренко.

Он также обратил внимание, что большинство заявок на конкурсы форума подано по итогам отборочных туров. К настоящему времени они уже прошли в Армении, Болгарии, Германии, Израиле, Казахстане, Латвии, Литве, Македонии, Молдове, Польше, Румынии, Украине, Эстонии, странах Латинской Америки (Куба, Мексика, Колумбия и Аргентина). 17 марта в Молодежном театре эстрады в Минске состоялись финалы белорусского национального отборочного тура. Представителями Беларуси стали Артем Скороль в детском и Евгений Курчич во взрослом международном конкурсе. В ближайшее время запланированы национальные отборы на Мальте и России.

В этом году XXVII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018" пройдет с 13 по 15 июля. Церемония награждения победителей конкурса будет включена в программу торжественной церемонии закрытия фестиваля.-0-