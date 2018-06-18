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Более 200 произведений представляют образ лошади на выставке в Минске

Культура 18.06.2018 | 20:00

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 произведений художников XVII-XXI веков составили выставку "Equos. Koс. Лошадь" из коллекций Музея Южного Подляшья (Бяла-Подляска, Польша) и Национального художественного музея Беларуси. Церемония открытия состоялась сегодня в НХМ, передает корреспондент БЕЛТА.

Как сообщил на открытии заместитель генерального директора НХМ Сергей Вечер, проект готовился в течение года по инициативе белорусских музейщиков. Эта идея нашла горячий отклик как в Минске, так и с польской стороны. В экспозиции живописные работы предоставил Музей Южного Подляшья. Они составляют половину всех представленных работ. Эта выставка стала своеобразной презентацией польского музея. Вторую половину экспонатов отобрали из коллекции Национального художественного музея. В нее включены скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства.

Это уже второй проект в Национальном художественном музее, реализованный с коллегами из Бяла-Подляски. В прошлом году в Минске состоялась выставка, посвященная роду Радзивиллов.

Как отметил Сергей Вечер в беседе с корреспондентом БЕЛТА, интерес к этой выставке ожидается довольно высокий. Уже сейчас идет обсуждение временной экспозиции в социальных сетях. Кроме того, музей планирует провести ряд мероприятий с федерацией конного спорта, презентуя при этом данную выставку.

В церемонии открытия выставки "Equos. Koс. Лошадь", которая будет работать до конца лета, приняли участие заместитель министра культуры Беларуси Александр Яцко, посол Польши в Беларуси Артур Михальский.

Экспозиция призвана познакомить зрителя с темой лошади в изобразительном (живопись, скульптура, оригинальная и печатная графика) и декоративно-прикладном искусстве. Она позволит продемонстрировать, как художники разных эпох, художественных школ, стилей и направлений интерпретировали образ коня в различных жанрах искусства - от батальных сцен до пейзажа, которые в рамках выставки слагаются в единый иппический жанр (от греческого hippos - лошадь).

Проект организован Национальным художественным музеем, Музеем Южного Подляшья, посольством Польши в Беларуси и Польским институтом в Минске. На протяжении последних лет в музее состоялись многочисленные выставочные проекты, организованные по инициативе и при поддержке польских партнеров. В их числе "Мастера польского рисунка" из коллекций Подляского музея в Белостоке и Окружного музея в Сувалках (2017), "Наполеон Орда. Иллюстрированная энциклопедия страны" из коллекции Национального музея в Кракове (2017), "Польский пейзаж. Франтишек Ришард Мазурек. Живопись" (2017), "Радзивиллы: судьбы страны и рода" (2017).-0-

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Теги
выставка, животные, Минск, музей, церемония
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