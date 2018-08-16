Более 30 человек претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018"

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 белорусов претендуют на роль ведущих детского "Евровидения-2018". Прослушивание претендентов состоялось сегодня в Белтелерадиокомпании, передает корреспондент БЕЛТА.

Самым юным претендентам 10 лет, самому старшему - 36. Выученный текст на английском для жюри декламировали как известные медийные персоны, так и юные таланты, впервые участвующие в кастинге.

Требования к кандидатам озвучил журналистам председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. "Важна харизма, энергетика, хороший английский язык. Ведущих мы искали по всему миру. Всего поступило более сотни заявок, в том числе несколько из США и Украины, но на прослушивании присутствуют более 30. Среди них есть много известных людей в медийном мире, есть не очень известные, но известность не дает им никакого преимущества. Мы специально пригласили в жюри режиссера-постановщика Гордона Бонелло, который не знает, кто из этих людей популярный ведущий, а кто любитель. Решение мы будем, конечно, принимать коллегиально, но он должен высказать свое мнение", - отметил Иван Эйсмонт.

При этом пока нет окончательного решения, сколько ведущих, какого возраста и в каком составе выйдут на сцену международного песенного конкурса. Выбор будет сделан после прослушивания, однако и сегодня организаторы ждут предложений от достойных вести этот праздник песни.

Попробовать себя в роли ведущих решили представлявшие Беларусь на детском "Евровидении" в разные годы Руслан Асланов, Хелена Мерааи, Надежда Мисякова и победительница 2005 года Ксения Ситник. Телеведущие Евгений Перлин, Дмитрий Кохно, Елена Тишкевич также претендуют на роль ведущих международного детского песенного конкурса.

Окончательный выбор будет сделан через несколько недель.

Детское "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября.-0-