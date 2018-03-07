7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 320 работ представлено на выставке "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" в Национальном центре современных искусств, сообщила на пресс-показе куратор Ольга Клип, передает корреспондент БЕЛТА.

В экспозиции произведения и профессионалов, и любителей, юных художников. Самому маленькому участнику 4 года. В основном представлена живопись, но есть смешанная техника, графика, фотография, несколько скульптур, одна видеоинсталляция, одна работа - сочетание живописи и аудиоинсталляции. Есть также вышивка бисером и крестиком.

Посетители выставки могут проголосовать за понравившуюся работу (каждой соответствует номер, рядом с цифрой указаны имя автора и название). После подсчета голосов будут определены победители зрительского голосования. Приз - персональная выставка. А каждый художник-участник получит абонемент на посещение экспозиции и выставочный каталог.

"В этом году, как и в прошлом, будет сопроводительная программа. Начиная с субботы пройдет мастер-класс по живописи и рисунку. Со следующей недели обязательно будут экскурсии вечером по средам с искусствоведом Ларисой Финкельштейн. В ближайшее время будет доступно расписание этих мероприятий в социальных сетях и на сайте Национального центра современных искусств", - рассказала Ольга Клип.

Куратор выразила надежду, что этот культурологически и социально значимый проект будет продолжен и далее. Посетить экспозицию "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" можно с 7 марта по 8 апреля.

Первая выставка искусства "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" состоялась в феврале 2017 года. Участвовал 661 художник, за четыре недели ее посетили более 5 тыс. зрителей.-0-