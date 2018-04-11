Более тысячи жителей Минской области примут участие в фестивале "Карагод сяброў"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более тысячи жителей Минской области примут участие в Х областном фестивале хореографического искусства "Карагод сяброў", который пройдет 14 апреля в Клецке, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре народного творчества.

На фестивале будут представлены все жанры и направления хореографического искусства: стилизованные народные, классические, бальные, современные, эстрадные, сюжетные танцы. Пройдет конкурс и среди ансамблей мажореток. В этом году в конкурсной программе фестиваля примут участие 49 хореографических коллективов из 17 районов Минской области, это более тысячи участников.

Выступления конкурсантов оценит жюри фестиваля, которое возглавит первый проректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Наталья Карчевская. Победителям конкурса будут вручены специальные дипломы и ценные подарки.

Фестиваль хореографического искусства проводится в области с 1996 года. Сначала это был праздник - конкурс самодеятельных хореографических коллективов в Борисове, позже он переместился в Вилейку и получил название "Крышталёвы абцасік". Как фестиваль "Карагод сяброў" проводится с 2000 года. С 2003 года закрепился в Клецке, который гостеприимно примет участников фестиваля уже десятый раз. По сравнению с IX фестивалем количество участников значительно выросло: в 2015 году в конкурсной программе "Карагода сяброў" были выступления 27 танцевальных коллективов из 15 районов области.-0-