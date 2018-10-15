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Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"

Культура 15.10.2018 | 14:20
Фото Euroinvision
Фото Euroinvision

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет директоров Болгарского национального телевидения принял решение отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение", который состоится в мае 2019 года в Тель-Авиве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телекомпании.

В заявлении Болгарского национального телевидения говорится, что данное решение "принято в связи с необходимостью оптимизации публичных расходов".

В последние два года при подготовке болгарских исполнителей к "Евровидению" телекомпания обращалась за помощью к партнерам - продюсерским центрам или профессиональным командам, которые, в том числе, принимали участие и в финансировании. Как отметило руководство Болгарского национального телевидения, траты на подготовку участника, продюсирование песни, создание сценического шоу, производство телевизионного клипа и участие в конкурсных мероприятиях значительно превышают расходы, на которые может пойти общественное телевидение.-0-

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Болгария, Евровидение
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