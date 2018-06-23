Большой театр оперы и балета приглашает 22-24 июня в Несвижский замок

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходят с 22 по 24 июня в восьмой раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.
По традиции открылось мероприятие в Несвижском фарном костеле Божьего Тела. Здесь 22 июня прозвучал концерт "Белорусский романтизм". Исполнители: Наталья Акинина, Ирина Кучинская, Юрий Городецкий, Сергей Лазаревич, партия фортепиано - Лариса Терехова. Вечером на сцене во внутреннем дворике замка Радзивиллов звезды балета представили яркие номера из спектаклей "Лебединое озеро", "Корсар", а также танцы о Шекспире - "Сонеты" (балет Александры Тихомировой). Дирижеры - Николай Колядко, Иван Костяхин.
Дневной концерт "Четыре столетия белорусской вокальной музыки" 23 июня порадовал поклонников камерного жанра. В театральном зале замка пели Юрий Городецкий (тенор) и Илья Сильчуков (баритон). Чуть позже здесь состоится "Вечер романсов Сергея Рахманинова". В исполнении солистки оперы Екатерины Головлевой прозвучат "Весенние воды", "Отрывок из Мюссе", "О, не грусти!", "Перед иконой" и многое другое. Уже вечером на главной сцене фестиваля во внутреннем дворе замка будет разыграна драма любви и смерти блистательной парижской куртизанки Виолетты Валери - опера Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Андрейса Жагарса. В заглавной партии - Ирина Кучинская. Дирижер - Андрей Галанов.
Ведущие солисты белорусской оперы, балета и музыканты струнного квинтета "Серенада" 24 июня приглашают поклонников танго-музыки, жарких южных напевов и мелодий в Театральный зал Несвижского замка, где для них прозвучит "Милонга с "Серенадой
Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Андрей Галанов.
Фестиваль проходит при поддержке Миноблисполкома и Несвижского райисполкома.-0-
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