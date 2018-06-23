Большой театр оперы и балета приглашает 22-24 июня в Несвижский замок

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Вечера Большого театра в замке Радзивиллов" проходят с 22 по 24 июня в восьмой раз, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Директор музея-заповедника "Несвиж" Сергей Климов, председатель Несвижского райисполкома Геннадий Соловей, генеральный директор театра Владимир Гридюшко на пресс-конференции в Несвиже по случаю открытия "Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов"

На пресс-конференции в Несвиже по случаю открытия "Вечеров Большого театра в замке Радзивиллов"

По традиции открылось мероприятие в Несвижском фарном костеле Божьего Тела. Здесь 22 июня прозвучал концерт "Белорусский романтизм". Исполнители: Наталья Акинина, Ирина Кучинская, Юрий Городецкий, Сергей Лазаревич, партия фортепиано - Лариса Терехова. Вечером на сцене во внутреннем дворике замка Радзивиллов звезды балета представили яркие номера из спектаклей "Лебединое озеро", "Корсар", а также танцы о Шекспире - "Сонеты" (балет Александры Тихомировой). Дирижеры - Николай Колядко, Иван Костяхин.

В Фарном костеле (Божьего тела), который, к слову, является первым на территории Восточной Европы памятником архитектуры барокко, прозвучали произведения белорусских композиторов, чьи имена стали синонимом эпохи романтизма

Дневной концерт "Четыре столетия белорусской вокальной музыки" 23 июня порадовал поклонников камерного жанра. В театральном зале замка пели Юрий Городецкий (тенор) и Илья Сильчуков (баритон). Чуть позже здесь состоится "Вечер романсов Сергея Рахманинова". В исполнении солистки оперы Екатерины Головлевой прозвучат "Весенние воды", "Отрывок из Мюссе", "О, не грусти!", "Перед иконой" и многое другое. Уже вечером на главной сцене фестиваля во внутреннем дворе замка будет разыграна драма любви и смерти блистательной парижской куртизанки Виолетты Валери - опера Джузеппе Верди "Травиата" в постановке Андрейса Жагарса. В заглавной партии - Ирина Кучинская. Дирижер - Андрей Галанов.

Ведущий - заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов

Ведущие солисты белорусской оперы, балета и музыканты струнного квинтета "Серенада" 24 июня приглашают поклонников танго-музыки, жарких южных напевов и мелодий в Театральный зал Несвижского замка, где для них прозвучит "Милонга с "Серенадой

Исполнитель, лауреат конкурсов Ирина Кучинская

Дмитрий Горбачук

Исполнители,лауреаты конкурсов Юрий Городецкий, Сергей Лазаревич

Завершит традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже гала-концерт звезд оперы и балета. В программе - известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер - Андрей Галанов.

Фестиваль проходит при поддержке Миноблисполкома и Несвижского райисполкома.-0-