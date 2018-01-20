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Будка-аквариум и гигантская лампа. В Лондоне проходит ночной арт-фестиваль света Lumiere

Культура 20.01.2018 | 12:16

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне с 18 по 21 января проводится фестиваль светового искусства Lumiere, в котором принимают участие 58 уникальных арт-объектов. Об этом сообщает ТАСС.

Световые инсталляции различных зарубежных художников появились в историческом центре Лондона. Самые людные места, популярные как среди туристов, так и среди местных жителей, украшены оригинальными произведениями, созданными при помощи светотехники. В числе арт-объектов - гигантская лампа на железнодорожном вокзале Кингс-Кросс, треугольный наземный тоннель из света в районе Саут-Банк, необычная телефонная будка-аквариум неподалеку от театра Covent Garden, сияющие звери и цветы.

Видеосюжет о фестивале публикует Би-Би-Си.

В темное время суток все желающие могут полюбоваться экспозицией абсолютно бесплатно.-0-

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Теги
Великобритания, искусство, фестиваль
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