Букеровской премии удостоена писательница Ольга Токарчук из Польши

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Букеровской премии 2018 года удостоена писатель Ольга Токарчук из Польши, сообщают информагентства.

Жюри наградило ее книгу "Бегуны". Это серия новелл о людях из разных стран, по определению писательницы, - "современных кочевниках".

Всего в шорт-лист премии вошли шесть авторов: Виржини Депант из Франции, Хан Ган из Республики Корея, Ласло Краснахоркаи из Венгрии, Антонио Муньос Молина из Испании, иракец Ахмед Саадави и Ольга Токарчук из Польши.

Претендовать на Букеровскую премию до 2014 года могли только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. Сейчас правила позволяют сделать это гражданину любой страны при условии, что роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Победителю вручается приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Сумма делится между автором и переводчиком, выполнившим перевод произведения на английский язык.-0-