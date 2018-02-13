13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Частицу мощей святой Матроны Московской привезут в Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.
Икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей будет находиться в храме святого благоверного князя Александра Невского в Минске с 25 февраля по 13 мая. Планируется, что для поклонения верующих икона будет доступна ежедневно с 8.00 до 20.00. Ориентировочное время ее проводов - 12.30 13 мая.
Святыня является даром Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Гродненскому Рождество-Богородичному ставропигиальному женскому монастырю.
Блаженная Матрона Московская (Матрона Дмитриевна Никонова) - одна из самых любимых святых православного народа. Женщину-инвалида, незрячую от рождения и лишенную возможности ходить, Господь удостоил дара чудотворения и прозорливости. Верующие почитают блаженную Матрону как великую молитвенницу, которая помогала ближним при своей земной жизни и продолжает откликаться на просьбы искренних сердец сейчас, пребывая в Царстве Небесном.-0-
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