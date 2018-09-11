Число туристов в Коссовском дворце увеличилось почти вдвое

11 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Коссовском дворце в январе-августе этого года количество туристов увеличилось почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления культуры Брестского облисполкома Артем Брухан.

Во дворце в этом году побывали около 20 тыс. человек. В том числе с достопримечательностью ознакомились более 3 тыс. иностранцев, большинство из них являются гражданами Польши.

Рост интереса к Коссовскому дворцу связан с открытием в прошлом ноябре временной музейной экспозиции. Гости могут посетить 5 залов. Представлены материалы о Коссово и окрестностях, роде Пусловских, а также найденные во время археологических раскопок экспонаты. Посетителям предлагают узнать об особенностях реставрации объекта.

"Ремонтно-реставрационные работы продолжаются, ведется прокладка коммуникаций. В следующем году планируется, что специалисты займутся внутренней отделкой, будет дополнена экспозиция. Рассчитываем, что это отразится на увеличении туристического потока", - отметил Артем Брухан. На восстановление Коссовского дворца в текущем году из областного и республиканского бюджетов направят почти Br2 млн, еще Br500 тыс. выделено из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.

После завершения реставрации Коссовский дворцово-парковый ансамбль предлагается объединить в туристический кластер с Пружанами и Ружанским дворцом Сапег. "Сейчас объекты функционируют по отдельности. Со временем хотим объединить их в один маршрут, который станет связующим звеном на пути туристического потока из Минской области в Брестскую", - сказал главный специалист управления культуры.

Реставрация дворца Пусловских началась в 2008 году. Он наряду с Беловежской пущей и мемориальным комплексом "Брестская крепость-герой" входит в тройку самых популярных достопримечательностей Брестской области.-0-