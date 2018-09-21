Чжао Лэцзи передал в дар Национальной библиотеке Беларуси около 1,2 тыс. китайских книг

21 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай подарил Национальной библиотеке Беларуси около 1,2 тыс. китайских книг. Торжественная церемония передачи книг состоялась с участием члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Компартии Китая, секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, передает корреспондент БЕЛТА.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что культурные обмены Китая и Беларуси способствуют укреплению дружественных связей между народами двух стран. В числе подарков - двухтомник под авторством Председателя КНР Си Цзиньпина "О государственном управлении". По словам Чжао Лэцзи, в издании отображается практика продвижения и основная суть социализма с китайской спецификой в новую эпоху развития страны.

Заместитель главы Администрации Беларуси Николай Снопков выразил мнение, что китайская культура внесла большой вклад в развитие человечества, а мудрость китайского народа стала одной из основ его нынешних достижений. Он также выразил уверенность в том, что Беларусь и Китай будут продолжать развивать двустороннее сотрудничество, важной составляющей которого являются культурные контакты.

Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский поблагодарил китайскую сторону за подаренные книги. По его словам, сейчас в фонде библиотеки находится более 10 тыс. изданий о Китайской Народной Республике. Он также отметил важность налаженного взаимодействия по обмену книжными изданиями с коллегами из Национальной библиотеки Китая.-0-

Фото Андрея Покумейко