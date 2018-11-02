Давыдько: картины "Лiстапада" позволяют познавать мир и себя

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картины ХХV Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" позволяют познавать мир и себя, сказал сегодня на церемонии открытия форума его председатель Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Слоган нашего кинофестиваля в этом году - "Познавая белый свет". Его идея взята из одноименной картины Киры Муратовой, которая всегда была музой нашего форума. Кстати, и я снимался в этой ленте в групповке, будучи студентом, и зритель может узнать меня молодого. Сегодня мне приятно вспоминать об этом. Познавай, удивляйся, рассматривай кинематографический белый свет, и через это познаешь мир и себя. Все очень просто. Я думаю, наши зрители и будут так делать", - сказал Геннадий Давыдько.

Старт международному кинофестивалю дан сегодня в кинотеатре "Москва" фильмом польского режиссера Павла Павликовски "Холодная война".

Фильм "Холодная война" открыл "Лістапад-2018" Приветствие участникам фестиваля от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко зачитал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" проходит в Минске с 2 по 9 ноября. Основные площадки форума в этом году кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино. В фестивале принимают участие более 160 картин из 48 стран. Учредители кинофестиваля - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет.-0-