День селфи пройдет в Национальном художественном музее 17 января

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. День селфи состоится в Национальном художественном музее 17 января, сообщили БЕЛТА в музее.

День селфи пройдет с 13.00 до 21.00. Гости смогут насладиться изобразительным искусством, оценить интерактивные фотозоны, поучаствовать в квесте по экспозиции, посетить временные выставки, послушать джазовый концерт. Стоимость входного билета Br6.

Национальный художественный музей призывает посетителей музеев делать автопортреты и выкладывать их в интернет с хештегом #MuseumSelfie2018. Условие одно - все экспонаты должны остаться нетронутыми и целыми.

Музеи должны быть открытыми для каждого и создавать комфортную среду, в которой будет интересно и тем, кто пришел первый раз, и тем, кто думает, что он хорошо знаком с творчеством того или иного художника, считают в НХМ.

В музеях сейчас без вспышки можно снимать практически везде. Директора многих музеев мира считают, что это способствует продвижению искусства и помогает донести информацию до людей, которые раньше могли ничего не слышать о выставках.

В 2013 году selfie признано Оксфордским словарем английского языка словом года. В 2014 году международный музейный проект Culture Themes предложил интернет-пользователям устроить своеобразный флешмоб, выложив в соцсети свои фотографии на фоне музейных экспонатов.-0-