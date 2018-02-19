19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диктант по произведениям Якуба Коласа напишут гости музея поэта в Международный день родного языка 21 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

Суть музейной акции "Десятка - за Коласа!" в том, что участники, предварительно записавшись по телефону, должны будут написать диктант и определить, из какого произведения Якуба Коласа взят отрывок. Написавшие работу на десять баллов и правильно назвавшие источник получат сувениры от музея.

Народный поэт Беларуси Якуб Колас - один из основателей современного белорусского языка и новой белорусской литературы. За несколько месяцев до смерти поэт написал свое знаменитое письмо-призыв о критическом состоянии белорусского языка, строки которого и по сей день являются актуальными: "Величайшим духовным богатством народа является его язык. В языке отражалась история народа, его трудовая жизнь, его борьба, его печаль и радость, его природа, его любовь и гнев".

Международный день родного языка отмечается с 2000 года 21 февраля с целью поощрения языкового разнообразия и содействия осознанию языковых и культурных традиций, которые основываются на взаимопонимании, терпимости и диалоге.-0-