Для умеющих чувствовать. Хабенский рассказал о режиссерской работе над фильмом "Собибор"

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский актер Константин Хабенский рассказал о своей первой режиссерской работе над фильмом "Собибор" перед мировой премьерой в Варшаве. Об этом сообщает ТАСС.

Константин Хабенский отметил, что пока не планирует новых проектов в качестве режиссера. "У меня пока нет никаких новых творческих планов в этом направлении. Для меня это был колоссальный, очень интересный, чертовски тяжелый, но прекрасный опыт. Я устал, но получил огромное удовольствие".

При этом Хабенский сказал, что ему было непросто решиться на эту работу: "Я прекрасно знаю, какими качествами должны обладать люди, по праву называющие себя режиссерами. Поэтому я сомневался, хватит ли у меня хотя бы половины тех качеств, которые должны быть у режиссера. Тем не менее я подумал, что на данный период у меня накоплено достаточно знаний и понимания в области кино, чтобы принять предложение выступить в качестве режиссера. Наверное, пришло то самое время, место и тот самый материал, с которым мне предстояло попробовать себя в качестве человека, стоящего у штурвала".

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Картина "Собибор" рассказывает о бунте узников в одноименном концлагере, располагавшемся на территории оккупированной Польши, и о подвиге советского офицера Александра Печерского (1909-1990), который поднял там восстание. Главную роль полковника Печерского исполняет режиссер фильма Константин Хабенский. Организованный Печерским массовый побег был первым в период Второй мировой войны удачным восстанием и единственным настолько крупным по числу участников. Бежать удалось почти всем 300 узникам, поставившим на кон свою жизнь.

Режиссер поделился, что ему хотелось рассказать про людей, показать их маленькие жизни, маленькие детали, слабости и радости, воспоминания, подробности. Говоря о том, насколько близки показанные в картине события к фактам истории, Хабенский указал, что в этой теме "есть примерная историческая истина о датах совершения побега". "Все остальное относительно, все остальное - это люди, которые могут что-то забыть, что-то придумать, о чем-то умолчать, потому что им стыдно", - добавил он. "Я считаю, что воспроизводить события час за часом - это неправильно, это относится к области документального кино. Наша задача - чувственное раскрытие человеческого духа, этим и отличается художественное кино", - подчеркнул Константин Хабенский.

"Человек может быть сколько угодно образован, начитан, воспитан, но если он не умеет чувствовать, то никому не нужно его образование. Этот фильм рассчитан на людей, которые умеют чувствовать, сопереживать, не боятся проявления своих эмоций. Это важное воспитание. Дальше все зависит от желания: если человек захочет больше узнать об этой истории, то он это сделает, но если не прочувствовать эмоционально то, что мы ему предлагаем, у него не возникнет желания идти дальше", - пояснил режиссер.

На широкие экраны в Польше "Собибор" выйдет 11 мая. В российский и белорусский кинопрокат - 3 мая.-0-