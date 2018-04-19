Дни белорусского кино пройдут 20-24 апреля в Москве

19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Дни белорусского кино пройдут в Москве в Центральном доме кинематографистов с 20 по 24 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.
"Программа Дней белорусского кино в Москве становится традиционной, поскольку проходила уже в 2017 году и вызвала большой интерес у российских зрителей, - отметили в пресс-службе. - Основной задачей проекта является представление российскому зрителю лучших кинофильмов, снятых белорусскими кинематографистами".
В этом году, наряду с фильмами, вышедшими несколько лет назад, будут также представлены абсолютно новые картины, снятые белорусскими кинематографистами в 2017-2018 годах. В программе подобраны фильмы различных жанров и направлений для разных возрастных категорий и вкусов: семейное кино, мелодрама, приключения, боевик, военное кино.
Откроются Дни новым фильмом известного режиссера, заслуженного деятеля искусств Беларуси, лауреата Государственной премии СССР Вячеслава Никифорова "Тум-Паби-Дум". Фильм представит сам режиссер и популярная белорусская актриса театра и кино, ведущий мастер сцены минского Театра-студии киноактера Валерия Арланова.
Свои два фильма "Пес Рыжий" и "Код Каина" представит продюсер Сергей Жданович и популярный не только в Беларуси, но и в России актер театра и кино Анатолий Голуб.
Будут также демонстрироваться фильмы "Правила геймера" и "Следы апостолов", которые представят председатель белорусской гильдии актеров, заслуженная артистка Беларуси, актриса театра и кино Светлана Суховей и председатель Белорусского союза кинематографистов, актер театра и кино Виктор Васильев.-0-
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