Дом дружинника X века нашли археологи возле Гольшан

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время археологических раскопок на селище возле деревни Гольшаны Ошмянского района Гродненской области найден дом дружинника X века, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель экспедиции, научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Павел Кенько.

Возле Гольшан находится комплекс археологических памятников, который включает городище, селище и три курганные группы. Местечко Гольшаны впервые упоминается в "Хронике Быховца". "В этом году во время раскопок на селище удалось найти жилую постройку X века. Она представляет собой две цепочки фундамента из крупных валунов, печь-каменку, очаг для приготовления еды, а также конструкцию из крупных плоских камней, предназначение которой еще предстоит выяснить", - сказал Павел Кенько.

Такие постройки встречались в наиболее важных центрах белорусского и литовского Понеманья (Волковыске, Крево, Новогрудке, Вильнюсе).

В постройке обнаружены предметы, датирующиеся X веком: поясные накладки на дружинный пояс с Волжской Булгарии, фрагмент наконечника ножен меча из Скандинавии, фрагмент серебряного дирхема, отчеканенного в Арабском халифате, гирька для взвешивания серебра, фрагмент браслета и пуговица на кафтан из Киева. Этот набор артефактов представляет собой вещи дружинника, имеющие как северное (скандинавское), так и южное (хазарско-венгерское) происхождение и отражающие моду того времени.

С 2007 года в Гольшанах ежегодно работает археологическая экспедиция Институт истории НАН Беларуси. Работы проводятся по заказу управления образования Ошмянского райисполкома и в 2018-м посвящены Году малой родины. В исследованиях принимают участие школьники из исторического лагеря "Кентавры".-0-