Дополнительный кастинг ведущих детского "Евровидения-2018" прошел в Белтелерадиокомпании

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительный кастинг претендентов на роль ведущих детского "Евровидения-2018" прошел в Белтелерадиокомпании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

За возможность "стать рулевыми" европейского музыкального форума, который пройдет в Минске 25 ноября, боролись восемь как начинающих, так и маститых ведущих. Причем некоторые из них ранее уже представляли себя вживую профессиональному жюри, другие же делали это впервые. Однако всем им надо было выложиться по полной, ведь на кастинге, помимо специалистов Белтелерадиокомпании, присутствовал и шоу-директор детского "Евровидения-2018" Гордон Бонелло.

К слову, в этот раз среди конкурсантов были ведущие канала "Беларусь 1" Денис Дудинский и Владимир Богдан, которые, несмотря на свою популярность у телезрителей, находятся в равных условиях с другими претендентами, ведь главные критерии для жюри - это совершенное знание английского языка, умение работать "на камеру", харизматичность и способность к импровизации.

"Миллионы телезрителей должны увидеть на своих экранах настоящую личность, обладающую энергией, азартом. Уверенность также играет большую роль, поэтому нам нужны кандидаты с опытом работы в прямом эфире", - отметил Гордон Бонелло.

Имена ведущих детского "Евровидения-2018" станут известны после того, как экспертная группа проекта совместно с Европейским вещательным союзом изучит видеозаписи всех претендентов и определит тех ведущих, которые наиболее гармонично вписываются в общую концепцию музыкального форума. Счастливчикам предстоит непростая задача: работать на основной сцене для огромной аудитории телезрителей и параллельно общаться с участниками в грин-руме.

Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член ЕВС.-0-