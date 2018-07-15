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ДОСЬЕ: К 80-летию Белорусского государственного театра кукол

Культура 15.07.2018 | 09:58
В музее кукольного театра. Фото из архива
В музее кукольного театра. Фото из архива

Белорусский государственный театр кукол - один из ведущих театральных коллективов страны. Его спектакли убеждают в профессиональной зрелости и творческом энтузиазме коллектива, когда дух поиска и эксперимента может опереться на прочность выработанных годами традиций.

В музее кукольного театра. Фото из архива
В музее кукольного театра. Фото из архива

80-летняя история Белорусского государственного театра кукол - это путь от полулюбительских постановок до искусства, которое не знает жанровых и тематических ограничений, приобрело признание в стране и мире. Современным кукольникам подвластны и доброе наставление детской сказки, и высокая поэзия, и философская глубина высот мировой литературы.

Начался творческий путь белорусского кукольного театра 15 июля 1938 года. В этот день в Гомеле состоялось открытие Государственного театра кукол БССР. Сначала актерская труппа насчитывала пять человек. Первой постановкой молодого театра стала пьеса-сказка Елизаветы Тараховской "По щучьему велению", поставленная по эскизам спектакля театра Сергея Образцова. Это был период постижения азов кукловодства.

В кукольном театре. Фото из архива
В кукольном театре. Фото из архива

Плодотворный период в творчестве коллектива был связан с именами художественного руководителя театра Михаила Бабушкина и главного художника Бориса Звиногродского. В 1939 году на сцене театра был поставлен первый белорусский спектакль "Волшебные подарки", известный также под названием "Дед и Журавль" по сказке белорусского писателя Виталия Вольского. Среди ранних работ кукольного театра выделяются также постановки "Кот в сапогах" Г.Владычиной, "Каштанка" А.Чехова и другие.

В годы Великой Отечественной войны театр продолжал свою творческую деятельность в эвакуации. Труппа театра выступала на фронтах в составах агитбригад. Белорусский театр кукол стал первым из театров республики, который возобновил свою работу после освобождения Беларуси. 1 мая 1944 года прямо на одной из площадей Гомеля был показан спектакль "Большой Иван" Сергея Образцова.

Новая история театра началась с переезда в Минск в 1950 году. Более точно, с приходом в театр Анатолия Лелявского (1956) и Леонида Быкова (1957) - главного режиссера и художника Государственного театра кукол. Почти тридцатилетний период в жизни минских кукольников отмечен становлением самобытной режиссерской и сценографической культуры, поисками новых средств выразительности, появлением оригинальных и цельных спектаклей. В 1966 году в центре Минска выросло прекрасное здание с уютным залом, мягкими креслами, зимним садом и фонтаном в фойе.

Со второй половины 70-х актеры все чаще выходят из-за ширмы на сценические подмостки и действуют не от имени куклы, а вместе с нею. Мистические отношения человека и куклы, натуральные для детей, заворожили взрослую публику. Она потянулась в театр кукол.

В кукольном театре. Фото из архива
В кукольном театре. Фото из архива

Все чаще Белорусский государственный театр кукол обращается к произведениям классической литературы. Ставят Якуба Коласа, Янку Купалу, Владимира Маяковского, Герхарда Гауптмана, Карло Гоцци, Михаила Булгакова, Уильяма Шекспира, Антона Чехова. Были поставлены спектакли "Прекрасная Галатея" С.Дарваша и Б.Гадора, "Клоп" В.Маяковского, "Божественная комедия" И.Штока и другие.

Произведения "Буря" и "Мастер и Маргарита" в Белорусском государственном театре кукол звучат точно, ярко, эмоционально. Оба эти спектакля созданы режиссерской рукой преемника Анатолия Лелявского, его сына Алексея, который в 1986 году стал главным режиссером театра. Настоящий соавтор обоих Лелявских - талантливый сценограф Алина Фомина, проработавшая в театре более тридцати лет.

Алексей Лелявский продолжил дело своего отца и поднял театр на новый уровень, включив его в пространство современного мирового кукольного искусства. Спектакли, поставленные коллективом под руководством Алексея Лелявского, отличает постоянный поиск новых средств выразительности, использования всех видов театрального искусства. В его спектаклях тесно переплетаются драматический, кукольный, музыкальный театр и пантомима. Особенно ярко это проявляется в постановках классических литературных произведений: "Извечная песня" Я.Купалы, "Буря" У.Шекспира, "История Снежной королевы, рассказанная ею самой" по сказке Х.К. Андерсена, "История одного города" М.Салтыкова-Щедрина, "Вишневый сад" А.Чехова и многие другие.

В кукольном театре. Фото из архива
В кукольном театре. Фото из архива

Свои работы Алексей Лелявский характеризует как "эстетику тотального театра", совмещая приемы и выразительные средства не только театра кукол, но и живого плана, музыкального и пластического искусства. Его спектакли - стихия игры и гротеска, пронизанная мрачным юмором и скептицизмом.

Белорусский государственный театр кукол хорошо известен и признан в Болгарии, Бельгии, Германии, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Черногории, Словении, Франции, Хорватии, Эстонии. В 2012 году спектакль "Почему стареют люди" театра кукол был показан на российском фестивале "Золотая маска" в программе МАСКА PLUS.

В 2008 году постановлением Совета Министров Республики Беларусь театру присвоено звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь".

Театр с 1990 года является основателем и организатором Белорусского международного фестиваля театров кукол в Минске. Юбилейный, X Международный фестиваль театров кукол, прошел с 18 по 21 мая 2018 года. В нем приняли участие коллективы из семи стран - Ирана, Болгарии, Испании, Франции, Израиля, России и Беларуси. Спектакли форума прошли на пяти площадках города - Белорусского государственного театра кукол, Нового драматического театра, Республиканского театра белорусской драматургии, а также на Малой сцене Белорусского государственного молодежного театра и Камерной сцене Национального академического театра имени Янки Купалы. За четыре дня были показаны 14 спектаклей. По традиции программа состояла из двух частей: зарубежных постановок и спектаклей белорусских театров. По словам Алексея Лелявского, подобные международные фестивали всегда положительно отражаются на белорусской театральной культуре, дают отечественным режиссерам необходимый импульс в творческом развитии.

В кукольном театре. Фото из архива
В кукольном театре. Фото из архива

В театре кукол работают заслуженные артисты Республики Беларусь Владимир Грамович, Александр Казаков, Александр Васько; лауреаты Национальной театральной премии Татьяна Нерсисян и Дмитрий Рачковский; заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Евгений Климаков; заслуженный работник культуры Республики Беларусь Олег Николайчик и др.

Постановки театра привлекают зрителей свежим, необычным прочтением традиционных классических и современных произведений, выразительной сценографией, яркими актерскими работами, оригинальным музыкальным сопровождением, использованием новых типов кукол.

Директор Белорусского государственного театра кукол Евгений Климаков в одном из недавних интервью сообщил, что в честь 80-летнего юбилея театр планирует в начале октября 2018 года провести Неделю своих лучших спектаклей. В праздничных планах - провести юбилейный вечер и собрать коллег и друзей театра. Также Евгений Климаков рассказал, что в 2018 году были восстановлены три спектакля, которые шли в театре ранее. Это история о любви "Шелк" по роману Алессандро Барикко, детские спектакли "Приключения Пин-Пина" и "Веселый цирк". Кроме того, в 2018 году зрителей ожидают две премьеры.-0-

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