Драмтеатр белорусской армии получил награду на фестивале в Украине

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Драматический театр белорусской армии получил "Премию репутации и уважения" на XX Международном театральном фестивале "Мельпомена Таврии" (Украина). Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматургической части Драматического театра белоруской армии Елена Давыдова.

Труппа показала свой премьерный спектакль "Три сестры" по пьесе А.П.Чехова. Для постановки, еще не обкатанной на собственной сцене, признание компетентного международного жюри - большой успех. Очень тепло принимала минчан щедрая на эмоции украинская публика. Ей пришлась по душе оригинальная квест-игра режиссера-постановщика Марины Дударевой.

Приз коллектив получил за высокое профессиональное мастерство и безупречную репутацию.

Юбилейный фестиваль "Мельпомена Таврии" проходил в городах Николаеве и Херсоне с 17 по 26 мая. В театральном форуме приняли участие более 20 коллективов из Украины, Беларуси, России, Молдовы, Грузии, Израиля, Португалии.-0-