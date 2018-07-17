Душевными песнями любимых артистов простился "Славянский базар" со своими зрителями

17 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Душевными песнями любимых артистов простился до следующей встречи "Славянский базар" со своими зрителями, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Концерт торжественного закрытия форума состоялся в Летнем амфитеатре в ночь с 16 на 17 июля. Под великолепную игру фортепианного трио BEL SUONO на экранах сцены замелькали кадры фестивального города и событий, которые разворачивались на основных сценических площадках в дни форума. Эта слегка грустная ностальгическая нота прослеживалась на протяжении всей музыкальной программы, даря каждому присутствующему упоительное чувство причастности к фестивалю.

Главным событием программы стала церемония награждения победителей XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Гран-при и "Золотую лиру" завоевал румын Марчел Рошка.

Марчел Рошка получил Гран-при конкурса 27-го "Славянского базара в Витебске" Примечательно, что 28-летний победитель по специальности дирижер. Является основателем коллектива "Джаз-Композишн-энд-Лайт-Мьюзик". Участвует в ТВ-программах и шоу, работает в оркестре и пишет музыку.

Горячо зрители приветствовали Робертино Лоретти, "Песняров", Александра Солодуху, Алексея Хлестова, Инну Афанасьеву, Тамару Гвердцители, Александра Малинина и других звездных исполнителей, уже давно и прочно завоевавших всенародную любовь и признание.

Искренне радовался очередной теплой встрече со зрителями Александр Морозов. "Самое главное счастье для композитора знать, что его песни любит и поет народ. И здесь перед вами стоит самый счастливый человек на свете", - подчеркнул артист, предложив угадать несколько композиций. Однако зрители не угадывали, они прекрасно знали все песни, которые начинал наигрывать Александр Морозов, и с удовольствием исполняли их. "В горнице моей светло", "Малиновый звон", "Душа болит" - каждая из песен, вошедших в попурри, тут же подхватывалась залом. "Спасибо за такой подарок!", - поблагодарил за душевность преданных поклонников своего творчества композитор.

Вика Цыганова исполнила один из своих главных хитов "Приходите в мой дом". "Надо чаще встречаться, я соскучилась. Многое за последние годы поменялось, но неизменным остается "Славянский базар" и любовь его зрителей", - призналась Вика Цыганова.

Наряду с немеркнущими шлягерами прошлых лет прозвучали в эту ночь и популярные хиты от артистов нового поколения - Макса Барских, THE PARAKIT, Артема Пивоварова, Таяны, Ольги Поляковой, группы "Дрозды", Марины Девятовой. Фееричной точкой концерта стало выступление Кубанского казачьего хора, артисты которого высекали искры в прямом (саблями в танце) и переносном (у зрителей от захвативших эмоций) смыслах. И вот последнее из последних трогательных прощаний со зрителями завершено. Летняя сказка XXVII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" окончена, хотя ее отголоски в ближайшие дни еще будут слышны несколькими концертами в амфитеатре.-0-

Фото Александра Хитрова