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"Джазовые вечера - 2018" пройдут с 23 июня по 7 июля в Минске

Культура 20.05.2018 | 14:00
Фото Александра Горбаша
Фото Александра Горбаша

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Джазовые вечера - 2018" пройдут с 23 июня по 7 июля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Зрителей шестого фестиваля ждут три вечера джазовых концертов на площади Свободы: 23 июня, 30 июня, 7 июля. Каждый из них будет посвящен отдельной теме: "Латиноамериканский джаз", "Традиции и современность", "В джазе только девушки".

Во время концертов "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" на сцену выйдут белорусские музыканты, а также гости из США, Германии, Бразилии, Франции, Израиля, Кубы и России. Вход на все концерты свободный. Состав артистов будет объявлен в конце мая.

В прошлом году хедлайнерами мероприятия были один из лучших джазовых гитаристов планеты Скотт Хендерсон (США), известный джазовый музыкант Латинской Америки Кристиан Галвез (Чили). В рамках вечеров выступали мультиинструменталист Набиль Хемир (Тунис), вокалист Клив Джонс (США) и многие другие.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-

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