Джазовые вечера в Минске завершит 7 июля программа "В джазе только девушки"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа "В джазе только девушки" 7 июля завершит шестой сезон проекта "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

На заключительном концерте выступят вокалистка из Израиля Сиван Арбель, белорусский коллектив "ЛуКруковская Проджект", международное трио Камелии БенНасёр, а также "ЛеТун Джаз Трио" из Беларуси. В финале прозвучит женский джем-сейшн (совместная последовательная индивидуальная и общая импровизация на заданную тему).

Музыкальный фестиваль "Джазовые вечера с Банком БелВЭБ" - международная культурная акция с участием музыкантов из Беларуси, Бразилии, Франции, Кубы, США, России, Израиля, Германии и других стран, которые исполняют инструментальную и вокальную джазовую музыку разных стилей и направлений - от классического джаза и свинга до бибопа, этно и смус-джаза. В числе приглашенных артистов не только молодые музыканты, но и признанные во всем мире джазовые звезды.

Вход на все концерты свободный. Начало в 20.30.

Организаторами мероприятия выступают Мингорисполком и концертное агентство "4А-Ивент". Генеральный партнер фестиваля - ОАО "Банк БелВЭБ".-0-