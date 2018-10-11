Экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" откроется 16 октября в музее истории ВОВ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий", посвященная 135-летию со дня рождения военачальника откроется 16 октября в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА один из организаторов экспозиции, коллекционер Александр Радаев.

"Проект будет представлен на десяти полутораметровых планшетах. Посетители смогут увидеть репродуцированные документы и фотографии, связанные с жизнью и военной деятельностью Сергея Войцеховского. Также будут продемонстрированы уникальные документы, которые нам удалось переснять в Центральном военном архиве в Праге - это личное дело и послужной список генерала, которое было начато еще во время Первой мировой войны, его учетные карточки, фотографии, а также документы, которые отображают последние дни его жизни", - рассказал Александр Радаев.

По его словам, на сегодняшний день о заслугах Сергея Войцеховского белорусам известно не много. "Десять лет назад мы вместе с женой приобрели книгу, изданную в Праге, в которой и прочитали очерк о генерале. Мы узнали, что он родился в Витебске, с этого и начался наш путь изучения его биографии. Выяснилось, что Войцеховский воевал под Вилейкой и Молодечно в годы Первой мировой, был ранен. Имел высокие награды и звания на службе в русской и чехословацкой армиях, которых генерал был удостоен при жизни и после смерти. Его жизненный путь трагически завершился в сталинских лагерях", - отметил коллекционер.

Как уверен Александр Радаев, экспозиция будет интересна широкому кругу людей, а не только военным историкам. "Наследники генерала проживают в Америке. Мы связались с ними и заключили лицензионное соглашение на использование домашнего архива. Таким образом сформировался пакет документов и фотографий, который затем и обрел вид эксклюзивной выставки. Первыми проект смогли увидеть посетители Национального исторического музея в 2012 году. Сейчас мы решили его вновь продемонстрировать к юбилейной дате, на этот раз в музее истории Великой Отечественной войны. К слову, первая выставка получила широкий резонанс. Более того, даже был снят двухсерийный документальный фильм. Очень хотелось бы инициировать установку мемориальной памятной доски на родине генерала в Витебске. Ведь аналогичные доски уже установлены в Брно и Праге, где служил и жил Сергей Войцеховский, а также на месте его гибели в сталинских лагерях в Тайшете. Осталось только увековечить его память на родине", - сказал он.

Временная экспозиция "Сергей Войцеховский. Генерал двух армий" будет работать в Минске до 18 ноября. Организаторы проекта - Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны Музей и посольство Чехии в Беларуси.-0-