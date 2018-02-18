"Энциклопедию Китая" на белорусском языке, журналы "Вясёлка" и "Бярозка" на китайском готовят к выходу

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскоязычная "Энциклопедия Китая" и номера журналов "Вясёлка" и "Бярозка" на китайском языке готовятся к выходу в свет. Об этом шла речь на заседании в Министерстве информации координационной группы по реализации проекта перевода и публикации классических литературных произведений Китая и Беларуси, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Директор издательства "Мастацкая літаратура" Александр Бадак рассказал, что в самое ближайшее время увидит свет белорусскоязычное издание "Энциклопедии Китая", над которым белорусы работали совместно с китайскими книгоиздателями. Только что вышел из печати том переводов "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы", который включает произведения 100 китайских поэтов ХХ века. Переводчик - Николай Метлицкий, художник издания - Камиль Камал. Уникальное издание является продолжением антологии переводов китайской поэзии "Пад крыламі дракона. Сто паэтаў Кітая", которая увидела свет в издательском доме "Звязда" еще в 2012 году. Обсуждался вопрос широкой презентации антологии "Пялёсткі лотаса і хрызантэмы" на Пекинской книжной ярмарке-выставке в августе 2018 года, а также представлении ее на мероприятиях в Вильнюсе, Варшаве, Белграде, Москве.

Речь шла о подготовке "китайских номеров" журналов "Вясёлка" и "Бярозка". В этой работе активное содействие белорусским массмедиа оказывает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ. Ранее выходили "китайские номера" журналов "Неман" и "Маладосць". На страницах этих изданий появляются новые переводы как классических, так и современных произведений китайской прозы, поэзии.

Участие в заседании приняли министр информации Александр Карлюкевич, главный редактор журнала "Вясёлка" Владимир Липский и другие.-0-