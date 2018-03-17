Евгений Курчич выступит от Беларуси на конкурсе эстрадной песни "Витебск-2018"

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евгений Курчич из Минска выступит от Беларуси на XXVII Международном конкурсе исполнителей эстрадной песни "Витебск-2018". Такое решение приняло жюри по итогам отборочного тура на конкурс "Славянского базара в Витебске", который прошел в Театре эстрады в белорусской столице 17 марта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Евгению Курчичу 27 лет. Он педагог кафедры искусства эстрады Белорусского государственного университета культуры и искусств, а также певец, актер, лауреат международных и республиканских конкурсов, магистр искусствоведения, художественный руководитель шоу-группы "Маракасы".

Исполнение песни "Крик птицы" жюри оценило в максимальное количество баллов - 90. Всего молодой человек набрал 179 баллов из 180 возможных, что позволило ему стать безусловным лидером.

Счастливый билет отбора на вокальный конкурс в Витебске разыгрывали десять финалистов отбора. Среди тех, кто боролся за симпатии членов судейской коллегии, - и начинающие, и опытные исполнители. На сцене Театра эстрады выступили студенты и преподаватели профильных учебных заведений, профессиональные артисты-вокалисты. Были и те, кто по роду профессиональной деятельности не связан напрямую с музыкой, но также не представляет жизни без вокала. Претенденты исполняли белорусскую песню и мировой хит.

Жюри конкурса слева направо: Михаил Финберг, Наталья Карчевская, Владимир Рылатко

Жюри принимало решение по итогам выступления конкурсантов в открытом формате, итог голосования судейской коллегии отражался на экране. Почетным председателем отбора стал народный артист Беларуси Михаил Финберг.

Ольга Колесникова (Минск)

Во время голосования жюри для зрителей в Театре эстрады выступили известные артисты, среди которых Жанет, Алексей Хлестов, Алена Ланская, Макс Лоренс, Инна Афанасьева. Певец и композитор Александр Сухарев с группой "PROвокация" представили премьеру песни "Сокол" на слова Янки Купалы.

Телеверсия концерта будет транслироваться 24 марта на телеканале "Беларусь 3".

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия традиционно будут проводиться до открытия (с 10 июля) и после закрытия фестиваля (по 18 июля).-0-

Фото Виталия Арешко