Факсимильное издание первого "Букваря" готовит Национальная библиотека Беларуси

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году, к изданию которого причастны белорусы. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Национальной библиотеки Роман Мотульский, передает корреспондент БЕЛТА.

Цель проекта - изучение, факсимильное воспроизведение и популяризация издания. "Букварь" вышел в свет в 1618 году. Сейчас в мире есть всего два экземпляра этой книги. Один, неполный, находится в Королевской библиотеке Дании. Второй в полном объеме хранится в закрытой библиотеке в Лондоне Миддел Темпл. "Букварь" издан на церковнославянском языке. Издание крайне редкое, его практически никто не изучал, белорусские исследователи получили такую возможность.

На территории Беларуси не сохранилось ни одного экземпляра. "Буквари" были недорогими изданиями, предназначались для обучения и быстро приходили в негодность из-за постоянного пользования.

Первая в мире книга под названием "Букварь" издана в 1618 году в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье. Это было одно из древнейших белорусских издательств в Великом княжестве Литовском, выпускавшее книги на церковнославянском, старобелорусском и польском языках. Велика вероятность того, что одним из ее авторов был Мелетий (Смотрицкий), известный религиозный деятель Беларуси и Украины, через год выпустивший "Грамматику".

Подобное открытие, когда авторство первого в Европе издания, определенного как "Букварь", принадлежит белорусам, позволяет позиционировать Беларусь как страну с богатыми традициями, значительными достижениями в образовательной сфере. Это дает возможность показать богатое наследие страны, как это было в случае празднования 500-летия белорусского книгопечатания в 2017 году, сказал Роман Мотульский. Кроме того, есть и прагматический момент: в республике идет работа над созданием новых учебников, и изучение первоисточника также важно.

Проект по факсимильному изданию поддержан библиотекой Миддел Темпл, посольством Великобритании в Беларуси, посольством Беларуси в Великобритании, Министерством образования, Белинвестбанком, представительством Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси.

Как отметил председатель правления ОАО "Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" Андрей Бриштелев, это не единственный проект, который реализован за более чем восемь лет сотрудничества с НББ. В числе значимых мероприятий он назвал выставку корпоративной коллекции банка в НББ, которая представила работы белорусских авторов. Кроме того, с рядом вузов реализуется проект по возможности доступа студентов к ресурсам библиотеки, минуя этап оформления билета читателя.-0-

Первый "Букварь" планируется показать на выставке в Беларуси По словам директора, НББ готовит масштабный проект к 400-летию первого "Букваря", отмечаемому в 2018 году, и планирует множество мероприятий по этому случаю как в Беларуси, так и за рубежом.