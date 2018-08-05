Фестиваль "День Польши в Минске" знакомит с культурой и традициями страны

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "День Польши в Минске", который проходит сегодня в белорусской столице, знакомит с культурой и традициями страны. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы праздника.

У ратуши и на территории Верхнего города в течение дня будут работать различные тематические площадки, а вечером посетителей ждет отличная музыкальная программа от хедлайнеров из Польши. Свинг, танго, довоенный польский джаз в современных аранжировках исполнит популярный в Польше и за ее пределами Jazz Band Młynarski-Masecki, а завершит вечер выступление польского трио аккордеонистов Motion Trio, музыка которых вызывает эмоции, сравнимые с впечатлениями от клубной техно-вечеринки, академического концерта или даже рок-концерта.

На главной сцене выступят также вокальные и танцевальные коллективы польской диаспоры в Беларуси. Любителей спорта ждет популярная во всем мире спортивная игра ринго, которую придумали в Польше более 50 лет назад. На площади Свободы у ресторана "Ренессанс" можно поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, сыграть в показательных матчах профессионалов и любителей.

Во дворике художественной галереи Михаила Савицкого (площадь Свободы, 15) откроется уличная выставка "Польское наследие в списке ЮНЕСКО", которая познакомит с уникальными сокровищами истории и природы Польши, включенными в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Знаменитые шеф-повара из Польши проведут мастер-классы по приготовлению традиционных польских блюд. Понаблюдать за интересным творческим процессом и отведать сладости предлагают во дворике отеля "Монастырский". В течение дня фудкорты с традиционными польскими блюдами будут работать и вдоль площади Свободы.

Научно-развлекательные мастерские для детей и взрослых приглашают в Каретный дворик возле Археологического музея "Верхний город". Лаборатория Марии Склодовской-Кюри покажет научное шоу и занимательные опыты от музея экспериментальных наук.

Представители факультета текстиля и одежды Академии изобразительного искусства в Лодзи проведут мастер-класс по экодизайну и познакомят с основными приемами ремесла с использованием ткацких материалов.

Одно из крупнейших в Польше учебных заведений - Лодзинский университет - проведет научную презентацию.

Маленьких посетителей фестиваля наверняка заинтересует цветное путешествие "разукрась Польшу". Импровизированная экскурсия по большой карте страны откроет интересные факты про историю, географию, природу и жителей Польши. Приятно и весело дети смогут провести время на площадке от фабрики игрушек "Полесье", которая разместится на площади Свободы.

Под вечер на Каретном дворике польский театр "Никогда" из Кракова представит зрителям уличный спектакль "Импрессарио" - наполненную художественными образами историю талантливых артистов, которые попали в опасную ловушку современного мира.

Где и как выучить польский язык, расскажут и покажут на культурно-образовательной ярмарке, которая будет работать на арт-террасе за концертным залом "Верхний город". Здесь можно будет познакомиться с различными учебными программами, поучаствовать в языковых играх и конкурсах, приобрести книги польских авторов в переводе на белорусский язык.

Фестиваль "День Польши в Минске" посвящен 100-летию восстановления Независимости страны. Организаторами мероприятия выступают Минский городской исполнительный комитет, посольство Польши в Беларуси и Польский институт в Минске.-0-