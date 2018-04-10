Фестиваль кино "Северное сияние" пройдет в Минске 19-26 апреля

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертый фестиваль кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние" пройдет в Минске с 19 по 26 апреля. Фестивальной площадкой станет кинотеатр "Мир", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В этом году в афише 18 лент из девяти стран. В числе постоянных стран-участниц - Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания, Исландия, Литва, Латвия, Эстония. Впервые присоединятся Фарерские острова (самоуправляемая территория в составе Королевства Дании).

В программу включены как документальные, так и игровые разножанровые картины преимущественно в переводе на белорусский язык. Фестиваль пройдет под слоганом "Измени угол зрения". Это призыв посмотреть на привычные вещи, явления, события, людей и самого себя по-другому. "Северное сияние" предлагает смотреть на все с аналитической точки зрения, поставить себя на место другого, посмотреть на ситуацию глазами своих матери, ребенка, любимых людей, врагов или друзей.

В течение фестивальной недели пройдут также мероприятия в программе индустриальной секции: лекции, мастер-классы и музыкальные концерты.

Организатор фестиваля кино Северных и Балтийских стран "Северное сияние" офис Совета министров Северных стран в Литве, в числе соорганизаторов - УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома.-0-