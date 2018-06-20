Фестиваль корейской поп-культуры пройдет в Минске

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль корейской поп-культуры - K-РОР World Festival в Беларуси - пройдет 24 июня во Дворце культуры "МАЗ", сообщили БЕЛТА в посольстве Республики Корея в Беларуси.

"Волна корейской популярной музыки K-РОР (Korean pop) накрыла мир, и это не преувеличение. Сегодня тысячи тинейджеров и молодых людей в разных странах слушают, напевают и подтанцовывают под композиции BTS, PSY, EXO, Twice, BlackPink, Big Bang и других айдолов (популярных эстрадных и медиаперсон преимущественно подросткового возраста). Более того, многие стараются им подражать - так появляются кавер-группы и исполнители, в том числе и в Беларуси", - отметили организаторы.

Сильнейшие из таких К-РОР кавер-коллективов и индивидуальных артистов со всей Беларуси уже в 4-й раз соберутся в Минске и поборются за звание лучшего. Зрителей ждет захватывающее шоу с танцами, пением и розыгрышами памятных призов.

K-POP World Festival в Беларуси - это отборочный тур Changwon K-POP World Festival, который ежегодно проходит в городе Чханвон (Республика Корея) и собирает не только сильнейшие К-РОР кавер-коллективы и исполнителей со всего мира, но и позволяет им встретиться и выступить вместе с самыми популярными артистами К-РОР на одной сцене.-0-