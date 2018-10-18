Фестиваль традиционной японской игры пройдет в Минске 20 октября

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль традиционной японской игры пройдет в Национальном художественном музее 20 октября, сообщили БЕЛТА организаторы.

На фестивале все желающие смогут окунуться в удивительный мир аутентичных развлечений Японии, пополнить свой лексический запас, выучив несколько слов речевого этикета на японском языке, разучить песню и небольшой традиционный танец. Кроме того, каждый из участников проекта получит возможность сделать бумажного журавлика своими руками, приобщиться к коллективному рисованию в арт-мастерской "Стая журавлей" и посетить тематическую фотозону в японском стиле.

Фестиваль традиционной японской игры - одно из мероприятий культурного проекта "Японская осень в Беларуси". Он проходит с сентября по ноябрь и включает многочисленные лекции, мастер-классы, концерты, кинопоказы, выставки и спортивные состязания, посвященные различным аспектам традиционной и современной японской культуры.

Организаторами мероприятия выступают Центр японской культуры "Хагакурэ", посольство Японии в Беларуси, Национальный художественный музей. -0-