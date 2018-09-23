ФОТОРЕПОРТАЖ: Фестиваль восточноазиатской культуры "Хиган" в Минске

XIII фестиваль современной молодежной восточноазиатской культуры прошел 23 сентября в Минском городском дворце культуры при информационной поддержке посольства Японии в Беларуси. Хиган - это яркий костюмированный фестиваль, объединяющий поклонников анимации, комиксов, компьютерных игр, уличной моды и музыки в первую очередь Восточной Азии (Японии, Республики Корея, Китая), а также поклонников аналогичных направлений в западной культуре.
Фото Оксаны Манчук
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