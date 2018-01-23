Фильм "Форма воды" стал лидером по числу номинаций на "Оскар"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо стала лидером по числу номинаций на премию "Оскар", сообщает ТАСС.

Новая работа Гильермо дель Торо представлена в 13 категориях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса" (Салли Хокинс) "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший актер второго плана" (Ричард Дженкинс), "Лучшая актриса второго плана" (Октавия Спенсер) "Лучший монтаж", "Лучшая музыка", "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж", "Лучший дизайн костюмов", "Лучшая операторская работа", "Лучшая работа художника-постановщика".

Действие в фильме "Форма воды" разворачивается в 1963 году. Главной героиней является немая Элиза (ее роль исполнила Салли Хокинс), которая работает уборщицей в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения ведется работа по изучению отловленного в реках Южной Америки человека-амфибии. Военные хотят понять, как способности существа можно использовать для получения преимуществ в гонке вооружений с СССР или в космической отрасли. Элиза влюбляется в мутанта и помогает ему бежать из лаборатории.

Мировая премьера "Формы воды" прошла на 74-м Венецианском кинофестивале, где фильм удостоился главного приза - "Золотого льва". Это первый англоязычный фильм за последние 7 лет, который выиграл "Золотого льва" (после "Где-то" Софии Копполы в 2010 году). Режиссер Гильермо дель Торо признавался, что фильм "Форма воды" был самым сложным из всех проектов, над которыми он и его команда когда-либо работали.

Лауреаты премии "Оскар" будут названы со сцены Dolby Theater в Лос-Анджелесе 4 марта в ходе 90-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.-0-