Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского кинофестиваля

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" белоруски Дарьи Жук получил Гран-при Одесского международного кинофестиваля, сообщили БЕЛТА в центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

В основном конкурсе в этом году было представлено 12 картин из разных стран мира, среди которых - участники Каннского, Берлинского и других фестивалей. Главный приз определялся путем зрительского голосования, фаворитом которого стала картина режиссера Дарьи Жук. Фильм был удостоен Гран-при "Золотой Дюк" и денежного приза в размере 10 тыс. евро. "Эта награда очень много значит для меня, это мой первый фильм. Это огромный подарок и честь для моей команды", - сказала на церемонии закрытия Одесского кинофестиваля Дарья Жук. Награждение участников прошло в Одесском театре оперы и балета.

Действие фильма "Хрусталь" происходит в Беларуси в 90-е годы. По сюжету девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и теперь вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке.

Съемки фильма проходили в Беларуси. "Хрусталь" снят совместно кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России. Мировая премьера фильма состоялась 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах. Картина была удостоена высокой оценки зарубежных критиков и продолжает получать приглашения на международные кинофестивали. Также фильм был выбран белорусским оскаровским комитетом для выдвижения на премию Американской киноакадемии. Фильм "Хрусталь" выйдет на белорусских экранах 30 августа.

Дарья Жук родилась в Минске в семье журналистов. В 16 лет ухала в США, окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, работала на канале HBO. Режиссер и продюсер многих короткометражных картин, среди которых фильм "Настоящая американка", принимавший участие в фестивалях по всему миру и получивший диплом Минского международного кинофестиваля "Лістапад-2015".

Одесский международный кинофестиваль - один из самых значимых кинофорумов Восточной Европы и крупнейшее кинособытие Украины. Фестиваль ежегодно собирает более 100 тыс. зрителей и множество иностранных гостей, в том числе звезд. Гостями фестиваля в разные годы были актеры Джон Малкович, Изабель Юппер, режиссеры Даррен Аронофски, Агнешка Холланд и многие другие ключевые фигуры современного кино. В этом году приз кинофестиваля за вклад в киноискусство был вручен британской актрисе Жаклин Биссет.-0-