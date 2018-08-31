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Фильм "Хрусталь" вошел в программу Лондонского фестиваля

Культура 31.08.2018 | 07:35
Кадр из фильма "Хрусталь"
Кадр из фильма "Хрусталь"

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук, который Беларусь будет выдвигать на соискание кинопремии "Оскар", вошел в программу Лондонского кинофестиваля - BFI London Film Festival. Об этом режиссер сообщила корреспонденту БЕЛТА.

Дебютная полнометражная работа белорусского режиссера будет показана 14 октября вне конкурса. Это очень престижный фестиваль, который проводится под патронатом Британского киноинститута, отметила режиссер.

BFI London Film Festival пройдет с 10 по 21 октября. Фестиваль знакомит с работами как известных, так и начинающих кинематографистов, в нем ежегодно участвуют около 300 работ режиссеров из более чем 50 стран.

Белорусская премьера драматической комедии "Хрусталь" прошла 29 августа в Минске, и 30 августа картина появилась на экранах белорусских кинотеатров. Фильм будет показан более чем в 20 городах страны.

Действие картины происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельном документе на американскую визу девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Однако героиня планирует во что бы то ни стало добиться исполнения своей американской мечты.

Мировая премьера фильма состоялась в июне 2018 года на престижном международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе, а в августе удостоился двух призов в конкурсе "Копродукция. Окно в мир" на фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. На данный момент фильм Дарьи Жук приглашен более чем на 20 кинофестивалей по всему миру.

Официальная заявка от Беларуси на соискание кинопремии "Оскар" будет отправлена вместе с прокатным удостоверением с 30 августа до 1 октября: согласно регламенту Американской киноакадемии каждая страна имеет право номинировать один фильм, выпущенный с 1 октября предыдущего года по 30 сентября текущего и показанный в коммерческом кинотеатре не менее семи дней подряд.-0-

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Беларусь, Великобритания, фестиваль
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