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Финалы национальных отборов на детское "Евровидение" за 15 лет покажут на "Беларусь 3"

Культура 02.11.2018 | 14:35
Детское "Евровидение-2018" Новости темы Детское "Евровидение-2018"
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2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальные концерты белорусских национальных отборов на международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" за 15 лет покажут на "Беларусь 3". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В преддверии масштабного детского конкурса песни "Евровидение-2018" телеканал запускает тематическую эфирную акцию "Песня для Еўрабачання. Пятнаццаць год гісторыі" и покажет 15 финальных концертов детских национальных отборов 2004-2018 годов. Акция продлится с 5 до 23 ноября", - рассказали в пресс-службе.

Увидеть, с чего начиналось покорение юными белорусскими артистами европейской сцены, можно будет уже 5 ноября: в 22.15 будет показан финал национального детского конкурса 2004 года. Тогда лавры первенства достались Егору Волчку с песней "Спявайце са мною". "6 ноября будет показан концерт национального отбора 2005 года, впоследствии его финалистка Ксения Ситник с песней "Мы вместе" вернулась из Бельгии победительницей. Беларусь участвует в детском "Евровидении" с момента его основания - 2003 года. Первой представительницей страны на европейской арене стала Ольга Сацюк с песней "Танцуй", показав весьма успешный результат - 4-е место. В тот год национальный отбор проводился в рамках музыкального конкурса "Сузор'е надзей", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Главное шоу международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" пройдет в спортивно-развлекательном комплексе "Минск-Арена" 25 ноября. Музыкальный форум в этом году соберет рекордное количество участников - 20 стран.

Организатором и координатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадикомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза (ЕВС).-0-

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Детское Евровидение, конкурс
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