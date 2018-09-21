ФОТОФАКТ: Фестиваль японской культуры открылся в Минске

21 сентября в Национальном художественном музее состоялось официальное открытие фестиваля культуры "Японская осень в Беларуси". Во время этого мероприятия открылась выставка "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов". Также состоялась передача оборудования, закупленного по программе правительства Японии "Корни травы".

Фото Андрея Покумейко

Подаренный подъемник для людей с ограниченными возможностями

Новые устройства для аудиоэкскурсий

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов

Посол Японии в Республике Беларусь Хироки Токунага

Новый 3D принтер

Выставка "Фотообразы и материалы: японская графика 1970-х годов"