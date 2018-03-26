ФОТОФАКТ: В Бресте состоялся показ пьесы "Семь"

Пьеса "Семь" – это документальное театральное произведение, основанное на фрагментах личных интервью с семью выдающимися женщинами из разных стран мира. Это семь историй реальных людей, которые пострадали от насилия, преследования, презрения, унижения и различных социальных ограничений, находят отклик у представителей разных культур и религий, как у женщин, так и у мужчин. Данная пьеса является эффективным инструментом информирования о правах женщин и противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье).

Во время читки пьесы

Обладательница титула "Мисс мира на коляске 2017" Александра Чичикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и культуры по делам молодежи Брестского облисполкома Вадим Левкович, телеведущая Виктория Сенкевич, многократный чемпион Европы и мира по армрестлингу Виктор Братченя

Третий секретарь Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь Онуралп Доган Чакыр

В 2006 году семь американских женщин-драматургов провели серию интервью с семью выдающимися женщинами-активистками из Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемаллы, Афганистана, России и Северной Ирландии, которые живут и работают для того, чтобы мир изменился к лучшему. В 2007 году монологи семи женщин были собраны в сценарий. Так появилась пьеса "Семь".

Обладательница титула "Мисс мира на коляске 2017" Александра Чичикова во время читки пьесы "Семь"

Первый показ состоялся в Минске 2 ноября 2015 года с участием заместителей министров и глав управлений, непосредственно работающих с проблематикой насилия в семье. Куратором постановки и показа пьесы "Семь" в Беларуси стал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Республике Беларусь. Для подготовки данной постановки к сотрудничеству привлечен режиссер Национального академического театра им. Янки Купалы Иван Пинигин. На сегодняшний день пьеса "Семь" уже побывала в 30 странах мира (включая Беларусь) и переведена на 24 языка (включая белорусский).

Фото Вадима Якубенка

Руководительница общенациональной горячей линии для пострадавших от домашнего насилия МОО «Гендерные перспективы» Анна Коршун, третий секретарь Посольства Турецкой Республики в Республике Беларусь Онуралп Доган Чакыр, посол Швеции в Республике Беларусь Кристина Йоханненссон, обладательница титула "Мисс мира на коляске 2017" Александра Чичикова, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы и культуры по делам молодежи Брестского облисполкома Вадим Левкович, телеведущая Виктория Сенкевич, многократный чемпион Европы и мира по армрестлингу Виктор Братченя

Во время читки пьесы

Обладательница титула "Мисс мира на коляске 2017" Александра Чичикова во время читки пьесы "Семь"