ФОТОФАКТ: Выставка израильских работ на теннисных ракетках открылась в Минске

Выставка израильских художественных работ, выполненных в разной технике на пляжных теннисных ракетках, открылась сегодня в Минске.

Как подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам, работы отображают красоту природы и культуру. Дипломат обратил внимание, что израильские художники разных творческих направлений, получив для работы столь необычный материал, как пара деревянных пляжных ракеток, подошли к решению задачи очень творчески.

Мастер-класс проводит Марта Важник (слева)

Куратор проекта – известный израильский искусствовед Яффа Меир, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси Алон Шохам

Проректор БГУКИ Наталья Карчевская

Куратор проекта – известный израильский искусствовед Яффа Меир

Фото Геннадия Жинкова