ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Ночь музеев" прошла в главной галерее МВД

Музеи по всей стране 19 мая принимали посетителей в необычное время - ночью. Так прошла известная международная акция "Ночь музеев".
Не осталась в стороне и главная ведомственная галерея. В этом году мероприятие было посвящено 100-летию внутренних войск МВД, и состоялось под названием "Никто, кроме нас!".
Вечер начался с плац-концерта оркестра столичной в/ч 3214, затем стартовали показательные выступления военнослужащих отдельной бригады специального назначения.
Любители военной техники смогли не только осмотреть и сфотографировать интересные экземпляры, но и посидеть за рулем бронеавтомобилей "Лис" и "Волат". Кроме того, вниманию посетителей была представлена выставка оружия сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Занимательные факты из истории внутренних войск посетили почерпнули из просмотра документального фильма на большом экране.
Фото Рамиля Насибулина
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