ФОТОРЕПОРТАЖ: Акция "Ночь музеев" прошла в главной галерее МВД

Музеи по всей стране 19 мая принимали посетителей в необычное время - ночью. Так прошла известная международная акция "Ночь музеев".

Не осталась в стороне и главная ведомственная галерея. В этом году мероприятие было посвящено 100-летию внутренних войск МВД, и состоялось под названием "Никто, кроме нас!".

Вечер начался с плац-концерта оркестра столичной в/ч 3214, затем стартовали показательные выступления военнослужащих отдельной бригады специального назначения.

Любители военной техники смогли не только осмотреть и сфотографировать интересные экземпляры, но и посидеть за рулем бронеавтомобилей "Лис" и "Волат". Кроме того, вниманию посетителей была представлена выставка оружия сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Занимательные факты из истории внутренних войск посетили почерпнули из просмотра документального фильма на большом экране.

Фото Рамиля Насибулина

Девушка прихорашивается, глядя в зеркало бронеавтомобиля "Лис"

Военнослужащие столичной в/ч 3214 и курсант Академии МВД в ретро-форме сотрудника милиции беседуют около музея ЦКВР МВД

Концерт оркестра столичной в/ч 3214

Памятник городовому напротив МВД

Концерт оркестра столичной в/ч 3214

Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады специального назначения

Мальчик снимает показательные выступления военнослужащих отдельной бригады специального назначения

Показательные выступления военнослужащих отдельной бригады специального назначения

Во время экскурсии в музее ЦКВР МВД

Клеймо вора

Во дворе музея