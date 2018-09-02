ФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный XXV праздник принимает Иваново Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Иваново сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака "Янава слова", установленного в честь XXV Дня белорусской письменности.
День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в Иваново посвящен теме "Моя малая родина". Гуляния развернулись более чем на двух десятках площадках.-0-
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