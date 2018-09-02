2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейный XXV праздник принимает Иваново Брестской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Иваново сегодня состоялась торжественная церемония открытия памятного знака "Янава слова", установленного в честь XXV Дня белорусской письменности.

Лукашенко: День белорусской письменности - знаковое событие в культурной жизни страны "Сердечно поздравляю вас с юбилейным, двадцать пятым Днем белорусской письменности, который отмечается в этом году на гостеприимной Брестской земле", - отметил глава государства.

Памятный знак "Янава слова" украсил столицу XXV Дня белорусской письменности Скульптурная композиция размещена на пешеходной улице 17-го сентября в центре Иваново. Над ее созданием трудился авторский коллектив в составе Алеси Шатило, Алексея Сорокина и Анны Богаткиной.

ФОТОРЕПОРТАЖ: День белорусской письменности в Беларуси Официальное открытие состоится только в воскресенье, но в городе уже проходят праздничные мероприятия. Так на главной площади города расположились шатры фестиваля книги и прессы Республики Беларусь.

День белорусской письменности учрежден в 1994 году и отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Праздник в Иваново посвящен теме "Моя малая родина". Гуляния развернулись более чем на двух десятках площадках.-0-

Фото Вадима Якубёнка